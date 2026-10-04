Internacional de Bogotá vs Once Caldas EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido de Liga. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Luego de superar todos los inconvenientes de organización y metereológicos, el Once Caldas por fin pudo viajar a la capital del país para enfrentarse con Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo, duelo adelantado de la fecha 17 por Liga Colombiana 2026-2.

Ambos equipos se encuentran por fuera del grupo de los ocho, están igualados con 12 puntos, razón por la cual se hac obligatorio ganar para cerrar la brecha respecto a los líderes. La igualdad complicará seriamente sus chances de ingresar a las finales del segundo semestre.

Claro está que el Inter de Bogotá cuenta con un partido más en el calendario, esto, sumado a su condición de local, le imprime un poco más de obligación respecto a su rival, que por cierto ya no cuenta en la dirección técnica de Hernán Darío Herrera.

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