Internacional de Bogotá vs Once Caldas EN VIVO: siga acá el minuto a minuto del partido de Liga
Luego de múltiples complicaciones para viajar, ambos equipos por fin disputará el duelo adelantado de la fechs 17.
Luego de superar todos los inconvenientes de organización y metereológicos, el Once Caldas por fin pudo viajar a la capital del país para enfrentarse con Internacional de Bogotá en el Estadio Metropolitano de Techo, duelo adelantado de la fecha 17 por Liga Colombiana 2026-2.
Ambos equipos se encuentran por fuera del grupo de los ocho, están igualados con 12 puntos, razón por la cual se hac obligatorio ganar para cerrar la brecha respecto a los líderes. La igualdad complicará seriamente sus chances de ingresar a las finales del segundo semestre.
Claro está que el Inter de Bogotá cuenta con un partido más en el calendario, esto, sumado a su condición de local, le imprime un poco más de obligación respecto a su rival, que por cierto ya no cuenta en la dirección técnica de Hernán Darío Herrera.