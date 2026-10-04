🔴 EN VIVO Cúcuta vs Pereira por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto
El conjunto cucuteño buscará salir de la zona de descenso. Mientras que Pereira buscará conseguir su segunda victoria del campeonato.
Cúcuta Deportivo recibe al Deportes Pereira por la jornada 13 de la Liga Colombiana 2026-ll, el encuentro se llevará a cabo en el estadio General Santander en la ciudad de Cúcuta a las 4:05 PM hora Colombiana. Los Motilones buscarán aprovechar su localia para seguir subiendo en la tabla y alejarse del descenso.
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Siga aquí el MINUTO a MINUTO del partido Cúcuta vs Pereira
Falta de Víctor Mejía (Cúcuta Deportivo).
Falta de Marlon Carabalí (Cúcuta Deportivo).
Jordy Monroy (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Neneco (Cúcuta Deportivo).
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Víctor Mejía.
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Sebastián Támara sustituyendo a Joao Abonía.
Cambio en Cúcuta Deportivo, entra al campo Marlon Carabalí sustituyendo a Gustavo Torres.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Marco Pérez sustituyendo a Luis Moreno.
Cambio en Deportivo Pereira, entra al campo Ederson Moreno sustituyendo a Jhon Largacha.
Empieza segunda parte Cúcuta Deportivo 3, Deportivo Pereira 0.
Final primera parte, Cúcuta Deportivo 3, Deportivo Pereira 0.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Sebastián Acosta (Deportivo Pereira).
Dayan Pérez (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Dayan Pérez (Cúcuta Deportivo).
Sebastián Acosta (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Dayan Pérez (Cúcuta Deportivo) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Víctor Mejía.
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Neneco (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira).
Víctor Mejía (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Largacha (Deportivo Pereira).
Remate fallado por Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha.
Falta de Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Eber Moreno.
Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por excederse con la celebración.
¡Gooooool! Cúcuta Deportivo 3, Deportivo Pereira 0. Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Jaime Peralta.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Falta de Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo).
Richard Rentería (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Cúcuta Deportivo 2, Deportivo Pereira 0. Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Hernán Lópes (Cúcuta Deportivo).
Eber Moreno (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Penalti a favor del Cúcuta Deportivo. Hernán Lópes sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Eber Moreno (Deportivo Pereira) tras una falta dentro del área.
Richard Rentería (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Richard Rentería (Deportivo Pereira).
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Yimy Gómez.
Remate fallado por Santiago Aguilar (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Sebastián Acosta con un centro al área tras botar una falta.
Joao Abonía (Cúcuta Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Joao Abonía (Cúcuta Deportivo).
Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Miguel Aguirre (Deportivo Pereira) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jordy Monroy con un centro al área.
Falta de Neneco (Cúcuta Deportivo).
Jorge Bermúdez (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Gustavo Torres (Cúcuta Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Léider Berdugo tras un contraataque.
Víctor Mejía (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Acosta (Deportivo Pereira).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Yimy Gómez (Deportivo Pereira).
¡Gooooool! Cúcuta Deportivo 1, Deportivo Pereira 0. Neneco (Cúcuta Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Gustavo Torres tras un saque de esquina.
Corner,Cúcuta Deportivo. Corner cometido por Santiago Aguilar.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo).
Luis Moreno (Deportivo Pereira) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Léider Berdugo (Cúcuta Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Moreno (Deportivo Pereira).
Falta de Neneco (Cúcuta Deportivo).
Luis Moreno (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento