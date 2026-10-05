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05 oct 2026 Actualizado 16:03

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¿Cuándo se vuelve peligrosa la ansiedad? Experta explicó cómo manejarlo

Marina Mammoliti, psicóloga argentina y escritora del libreo ‘Frena tu cabeza’, conversó con En Armonía de Caracol Radio acerca de la ansiedad, cuándo se vuelve peligrosa, cómo manejarla y mucho más.

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‘Frena tu cabeza’ es un libro que ayuda a aliviar la ansiedad y recuperar la calma a manera de mapa, que invita a recorrer estaciones para encontrar en ellas, herramientas que nos permitan vivir de una manera mucho más consciente. Escrito por la psicóloga Marina Mammoliti, quien es la creadora del podcast Psicología al desnudo.

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