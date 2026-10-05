¿Cuándo se vuelve peligrosa la ansiedad? Experta explicó cómo manejarlo

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‘Frena tu cabeza’ es un libro que ayuda a aliviar la ansiedad y recuperar la calma a manera de mapa, que invita a recorrer estaciones para encontrar en ellas, herramientas que nos permitan vivir de una manera mucho más consciente. Escrito por la psicóloga Marina Mammoliti, quien es la creadora del podcast Psicología al desnudo.