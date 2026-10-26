Jaquea tu duelo: una guía hacer para vivir una ruptura amorosa con consciencia y dignidad
¿Cuáles pueden ser los pasos para sanar el corazón roto? Navegar un duelo amoroso puede llevarnos a sentir un dolor profundo. Es por esto que Luisa Fernanda Cadena Perdomo, psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia en psicoterapia, nos presenta su libro Jaquea tu duelo, en el que nos comparte qué hacer para vivir una ruptura amorosa con profundidad, consciencia y dignidad.
Jaquea tu duelo: una guía hacer para vivir una ruptura amorosa con consciencia y dignidad
El código iframe se ha copiado en el portapapeles