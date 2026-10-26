¿Cómo aprender a manejar la frustración en la vida? Psicóloga ofrece herramientas para lograrlo

Aprender a manejar la frustración en la vida es vital, pues nos permite afrontar las dificultades sin andar reaccionando impulsivamente, protegiendo así nuestra salud mental. Antonia Upegui, psicóloga clínica y educativa de la Universidad Javeriana, quien hace parte del equipo de psicología del colegio Gimnasio Los Caobos de la ciudad de Bogotá, nos comparte cómo lograrlo.