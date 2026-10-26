Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 oct 2026 Actualizado 19:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
En ArmoníaEn ArmoníaProgramas

¿Cómo aprender a manejar la frustración en la vida? Psicóloga ofrece herramientas para lograrlo

Aprender a manejar la frustración en la vida es vital, pues nos permite afrontar las dificultades sin andar reaccionando impulsivamente, protegiendo así nuestra salud mental. Antonia Upegui, psicóloga clínica y educativa de la Universidad Javeriana, quien hace parte del equipo de psicología del colegio Gimnasio Los Caobos de la ciudad de Bogotá, nos comparte cómo lograrlo.

¿Cómo aprender a manejar la frustración en la vida? Psicóloga ofrece herramientas para lograrlo

¿Cómo aprender a manejar la frustración en la vida? Psicóloga ofrece herramientas para lograrlo

00:00:0024:34
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado