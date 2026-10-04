🔴 EN VIVO | Pasto vs Fortaleza: Siga el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana por fecha 13
Ambos equipos están en búsqueda de salir de la parte baja de la tabla.
Deportivo pasto recibirá este domingo 4 de octubre a Fortaleza, a las 2:00 de la tarde, por un duelo correspondiente a la fecha trece de la Liga Colombiana. Ambos equipos se encuentran entre los cuatro peores equipos del campeonato, acompañados de Jaguares y el Pereira. A pesar de los malos resultados ninguno de los dos equipos peligra en la tabla del descenso.
El local, que es penúltimo con 8 puntos, apenas ha ganado dos de los once partidos que ha disputado; frente al América de Cali y Once Caldas, victorias que fueron consecutivas. Sin embargo, en su último duelo volvió a ver la derrota al caer 3-0 en condición de visitante contra el Boyacá Chicó.
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Por parte de Fortaleza, que es decimoséptimo con 9 unidades, solo ha ganado un partido, pero ha logrado más empates que su rival de hoy. Su última victoria fue hace casi dos meses, cuando el 8 de agosto venció 2-0 al Cúcuta Deportivo en Bogotá. Aunque en Liga depende de un milagro para entrar a los cuadrangulares finales, el equipo bogotano sigue con vida en Copa Colombia, en la cual deberá enfrentar a Santa Fe por los octavos de final.
🔴 SIGA el MINUTO A MINUTO del partido por fecha 13 AQUÍ:
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Sebastián Navarro (Fortaleza FC).
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Enrique Serje (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Joider Micolta (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Yesid Díaz (Fortaleza FC).
Cambio en Deportivo Pasto, entra al campo Matías Pisano sustituyendo a Patrick Preciado.
Cambio en Fortaleza FC, entra al campo Leonardo Pico sustituyendo a Brandón Mejía.
Empieza segunda parte Deportivo Pasto 0, Fortaleza FC 0.
Final primera parte, Deportivo Pasto 0, Fortaleza FC 0.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Santiago Cuero.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Falta de Nicolás Gil (Deportivo Pasto).
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Garcia (Fortaleza FC).
Hervin Goyes (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Brandón Mejía (Fortaleza FC).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Mariano Vázquez (Fortaleza FC) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Joan Cajares.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Brandón Mejía (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Patrick Preciado (Deportivo Pasto).
Brandón Mejía (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Diego Chávez (Deportivo Pasto).
Brandón Mejía (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Nicolás Gil (Deportivo Pasto) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Diego Chávez con un centro al área tras botar una falta.
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Sebastián Navarro (Fortaleza FC).
Remate fallado por Diego Chávez (Deportivo Pasto) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Joider Micolta.
Falta de Hervin Goyes (Deportivo Pasto).
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Mariano Vázquez (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Franco Leys (Deportivo Pasto).
Mariano Vázquez (Fortaleza FC) ha recibido una falta en campo contrario.
Diego Chávez (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Vivas (Fortaleza FC).
Remate fallado por Sebastián Herrera (Fortaleza FC) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mariano Vázquez.
Falta de Patrick Preciado (Deportivo Pasto).
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Enrique Serje (Deportivo Pasto).
Sebastián Herrera (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Mariano Vázquez (Fortaleza FC).
Falta de Franco Leys (Deportivo Pasto).
Sebastián Navarro (Fortaleza FC) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Brandón Mejía (Fortaleza FC).
Remate parado alto y por el centro de la portería. Juan Garcia (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Joan Cajares con un centro al área.
Mateo Garavito (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Juan Garcia (Fortaleza FC).
Mano de Santiago Vivas (Fortaleza FC).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Santiago Vivas (Fortaleza FC) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Diego Chávez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Perlaza estaba en posición de fuera de juego.
Fáiner Torijano (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sebastián Herrera (Fortaleza FC).
Remate rechazado de Patrick Preciado (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Diego Chávez.
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Yesid Díaz.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento