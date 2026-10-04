🔴 EN VIVO | Pasto vs Fortaleza: Siga el minuto a minuto del partido de Liga Colombiana por fecha 13

Deportivo pasto recibirá este domingo 4 de octubre a Fortaleza, a las 2:00 de la tarde, por un duelo correspondiente a la fecha trece de la Liga Colombiana. Ambos equipos se encuentran entre los cuatro peores equipos del campeonato, acompañados de Jaguares y el Pereira. A pesar de los malos resultados ninguno de los dos equipos peligra en la tabla del descenso.

El local, que es penúltimo con 8 puntos, apenas ha ganado dos de los once partidos que ha disputado; frente al América de Cali y Once Caldas, victorias que fueron consecutivas. Sin embargo, en su último duelo volvió a ver la derrota al caer 3-0 en condición de visitante contra el Boyacá Chicó.

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Por parte de Fortaleza, que es decimoséptimo con 9 unidades, solo ha ganado un partido, pero ha logrado más empates que su rival de hoy. Su última victoria fue hace casi dos meses, cuando el 8 de agosto venció 2-0 al Cúcuta Deportivo en Bogotá. Aunque en Liga depende de un milagro para entrar a los cuadrangulares finales, el equipo bogotano sigue con vida en Copa Colombia, en la cual deberá enfrentar a Santa Fe por los octavos de final.

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