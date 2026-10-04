¿Cómo va el Barranquilla FC en la B?, conozca el desempeño del equipo que eliminó a Millonarios

El Barranquilla FC es el equipo sensación del fútbol colombiano luego de eliminar a Millonarios en los octavos de final de la Copa Colombia, además, ya había hecho lor popio con el Junior, justo en la fase previa, ambos triunfos fueron desde los doce pasos. Adicionalmente, luego de la eliminación del Quindío, es el único equipo que sigue en Copa y hace parte del Torneo de Ascenso.

El camino de la Copa para Barranquilla

El camino del Barranquilla en Copa empezó en la fase 1B, justo después de los grupos, pues tuvo pase directo al ser uno de los ocho mejores de su torneo. En dicha fase se enfrentó al Junior, equipo del cual es filial.

El partido de ida quedó 2-2 y el de vuelta 3-3, lo que dejó el marcador global en tablas y llevó el encuentro a tiros desde el punto penal. El equipo de la B terminó quedandose con la clasificación con un final de 5-3.

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La siguiente hazaña del equipo llegó en la siguiente fase, octavos de final frente a Millonarios. La llave fue disputada a partido único, pues así lo decretó la DIMAYOR tras la tragedia del terremoto el pasado 10 de agosto. El compromiso se jugó en Barraquilla, pues, por reglamento, el equipo de segunda división debe ser local.

En esta ocasión el encuentro quedóempatado 1-1 y la definición se dio nuevamente en penaltis. El arquero Sebastián Guerra, que falló en el gol que le dio el empate a Millonarios, se vistió de héroe al atajar dos cobros, a pesar de haber fallado el suyo, le dio la clasificación a su equipo, nuevamente logrando una hazaña.

Barranquilla ahora se deberá enfrentar en cuartos de final al América de Cali, con fecha y hora por definirse. Dicho partido también será en Barranquilla.

Desempeño en el torneo de ascenso

A pesar de sus históricos resultados por Copa, la realidad en el torneo es muy diferente. El club del Atlántico colombiano es último con 8 puntos en 10 partidos, aunque no está tan lejos del octavo lugar (a seis unidades), Barranquilla tiene cuatro derrotas consecutivas. Con cinco fechas por jugarse, el equipo aún cuenta con posibilidades para entrar en los cuadrangulares finales. Su próximo duelo será contra Leones el próximo 7 de octubre.

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