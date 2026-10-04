“No vemos la camiseta del rival”: DT de Barranquilla tras histórica eliminación de Millonarios

En la noche de este sábado 3 de octubre, el Barranquilla FC avanzó a cuartos de final de la Copa Colombia tras eliminar a Millonarios desde los cobros de los doce pasos. El equipo barranquillero, que en la fase anterior ya había eliminado al Junior, jugará la siguiente fase frente a otro difícil rival, el América de Cali.

En rueda de prensa, el técnico del equipo local, Dayron Pérez, habló acerca del desarrollo del partido, “desde el minuto 55′ el equipo lo empezó a sufrir desde la parte física. Eso se notó en la toma desiciones y en el ida y vuelta que hacíamos”, dijo, refiriendose al sacrifio que tuvo que hacer su equipo frente al rival.

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Además, agregó que contra este tipo de rivales su equipo se debe adaptar al juego que impone el contrario, “Millonarios nos hizo retroceder pero el equipo lo supo sufrir”, afirmó. Pérez también se mostró orgulloso de sus jugadores y esto dijo acerca ellos, “muestran un carácter muy grande porque, no es facil competirle a esta clase de rivales, con tanta historia, grandes y nominalmente superiores”.

El equipo barranquillero ya ha eliminado a dos grandes del fútbol colombiano y nuevamente Pérez resaltó a sus jugadores, esta vez por plantarse ante cualquier adversario, “ahí se muestran las cualidades de este equipo. Demuestran estar a la altura de la competencia y tenemos que llevarlo a que tienen ese grado de madurez de no ver la camiseta del rival”.

Sebastián Guerra, portero del Barranquilla, fue la figura en la tanda de penaltis luego de atajar dos cobros, sin embargo, durante el partido cometió un error que significó el empate de Millonarios, además, durante esa misma tanda falló su cobro.

A pesar de los altibajos, Pérez respaldó a su jugador “hay que valorarle a Guerra que estuvo cuando tenía que estar. A pesar de las dificultades que se dieron en el desarrollo supo levantarse de sus errores”.

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Por último, el técnico dijo que ya piensan en su siguiente rival en Copa y manifestó el trabajo que han realizado en la competición. “En este cuerpo técnico tratamos de no dejar nada al azar y analizamos a todos los rivales. Eso haremos con el América en todos los sentidos, afrontando el partido de la manera en que hemos venido haciendolo”, comentó.