🔴 EN VIVO | Barranquilla FC vs. Millonarios: Siga el minuto a minuto del partido de Copa Colombia
El ganador de la serie se enfrentará al América de Cali en los cuartos de final.
En el estadio Romelio Martínez, el Barranquilla recibirá a Millonarios en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Colombia, este, junto a Santa Fe vs Fortaleza, son los únicos duelos de octavos que faltan por jugarse.
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En esta edición de Copa, los octavos y los cuartos serán a partido único, a consecuencia del terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto. El juego será en la ciudad de Barranquilla debido a que el reglamento dicta que si un equipo de la primera categoría enfrenta a uno de segunda, el local será el equipo que juega en la ‘B’. Si hoy avanza el Barranquilla, la regla se mantiene.
Si es Millonarios el equipo que se mete en cuartos, el local será el mejor ubicado en Reclasificación, en este caso sería el América de Cali, que es segundo en dicha tabla, mientras que el embajador es séptimo.
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Partido detenido
El árbitro pide atención médica para un jugador de Barranquilla luego de recibir un golpe
¡Se lo acaba de comer Estupiñan!
Tras un pase de Daniel Ruíz, el primer remate de Estupiñan es atajado, en una segunda jugada el mismo jugador remata pero el balón pega en el lado de la red que no suma
Cartulina en el Embajador
Por agarrones y discusiones con el rival tras la falta que le cometieron, Estupiñan es amonestado
Amonestación en el local
Edmilson Herazo recibe amarilla luego de una falta por detrás sobre Estupiñan
Balón ancho por la izquierda
Bolívar intentó sorprender a Burrai pero el balón se fue desvíado
¡GGGOOOOOOLLL DE MILLONARIOS!
Mackalister Silva marca de cabeza luego de una malísima salida del arquero Guerra
Gran tiro de Valencia
el #22 cobró el tiro libre y el balón se fue apenas por encima
Falta peligrosa para Millonarios
Fuerte entrada sobre Estupiñan y Millonarios tiene la oportunidad del empate
Barranquilla tuvo el segundo
En una chance clarísima Javier Burrai salva al embajador del segundo gol en contra
Primer amonestado del partido
Orozco es apercibido y le da a Millonarios una falta al borde del área
¡GGGOOOOOLLL DEL BARRANQUILLA!
Desde los doce pasos, Bolívar marca el primero del compromiso
PENAL PARA BARRANQUILLA
El árbitro vio mano de Sebastián del Castillo y pitó penal en contra de Millonarios
Empieza el partido
Ya rueda la pelota en Barranquilla para el partido de Copa
¡Bienvenidos al minuto a minuto!
En minutos inicia el duelo por Copa entre Barranquilla FC y Millonarios