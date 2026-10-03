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03 oct 2026 Actualizado 23:52

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Liga Colombiana

🔴 EN VIVO | Barranquilla FC vs. Millonarios: Siga el minuto a minuto del partido de Copa Colombia

El ganador de la serie se enfrentará al América de Cali en los cuartos de final.

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En el estadio Romelio Martínez, el Barranquilla recibirá a Millonarios en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Colombia, este, junto a Santa Fe vs Fortaleza, son los únicos duelos de octavos que faltan por jugarse.

Lea también: Aldair Quintana, luego del golpe en su debut con la Selección: “Estaba mareado y un poco confundido”

En esta edición de Copa, los octavos y los cuartos serán a partido único, a consecuencia del terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto. El juego será en la ciudad de Barranquilla debido a que el reglamento dicta que si un equipo de la primera categoría enfrenta a uno de segunda, el local será el equipo que juega en la ‘B’. Si hoy avanza el Barranquilla, la regla se mantiene.

Si es Millonarios el equipo que se mete en cuartos, el local será el mejor ubicado en Reclasificación, en este caso sería el América de Cali, que es segundo en dicha tabla, mientras que el embajador es séptimo.

🔴 Siga el MINUTO A MINUTO del partido de Copa AQUÍ:

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37'

Partido detenido

El árbitro pide atención médica para un jugador de Barranquilla luego de recibir un golpe

33'

¡Se lo acaba de comer Estupiñan!

Tras un pase de Daniel Ruíz, el primer remate de Estupiñan es atajado, en una segunda jugada el mismo jugador remata pero el balón pega en el lado de la red que no suma

29'

Cartulina en el Embajador

Por agarrones y discusiones con el rival tras la falta que le cometieron, Estupiñan es amonestado

29'

Amonestación en el local

Edmilson Herazo recibe amarilla luego de una falta por detrás sobre Estupiñan

27'

Balón ancho por la izquierda

Bolívar intentó sorprender a Burrai pero el balón se fue desvíado

22'

¡GGGOOOOOOLLL DE MILLONARIOS!

Mackalister Silva marca de cabeza luego de una malísima salida del arquero Guerra

17'

Gran tiro de Valencia

el #22 cobró el tiro libre y el balón se fue apenas por encima

16'

Falta peligrosa para Millonarios

Fuerte entrada sobre Estupiñan y Millonarios tiene la oportunidad del empate

10'

Barranquilla tuvo el segundo

En una chance clarísima Javier Burrai salva al embajador del segundo gol en contra

8'

Primer amonestado del partido

Orozco es apercibido y le da a Millonarios una falta al borde del área

6'

¡GGGOOOOOLLL DEL BARRANQUILLA!

Desde los doce pasos, Bolívar marca el primero del compromiso

4'

PENAL PARA BARRANQUILLA

El árbitro vio mano de Sebastián del Castillo y pitó penal en contra de Millonarios

1'

Empieza el partido

Ya rueda la pelota en Barranquilla para el partido de Copa

¡Bienvenidos al minuto a minuto!

En minutos inicia el duelo por Copa entre Barranquilla FC y Millonarios

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