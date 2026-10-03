🔴 EN VIVO | Barranquilla FC vs. Millonarios: Siga el minuto a minuto del partido de Copa Colombia

En el estadio Romelio Martínez, el Barranquilla recibirá a Millonarios en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Colombia, este, junto a Santa Fe vs Fortaleza, son los únicos duelos de octavos que faltan por jugarse.

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En esta edición de Copa, los octavos y los cuartos serán a partido único, a consecuencia del terremoto en Colombia el pasado 10 de agosto. El juego será en la ciudad de Barranquilla debido a que el reglamento dicta que si un equipo de la primera categoría enfrenta a uno de segunda, el local será el equipo que juega en la ‘B’. Si hoy avanza el Barranquilla, la regla se mantiene.

Si es Millonarios el equipo que se mete en cuartos, el local será el mejor ubicado en Reclasificación, en este caso sería el América de Cali, que es segundo en dicha tabla, mientras que el embajador es séptimo.

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