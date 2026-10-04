Inter de Bogotá rescindió los contratos de Yojan Garcés y Dannovi Quiñones: Estos son los motivos

Internacional de Bogotá sorpendió al anunciar, a través de un comunicado, la desvinculación de dos jugadores del equipo. Yojan Garcés y Dannovi Quiñones ya no seguirán siendo parte de la institución.

Si bien no se explica a profundidad los motivos para la salida de ambos futolistas del plantel, el club bogotano dejó entrever que se podría tratar a actos de indisciplina, asegurando que la decisión responde a “los principios, valores y estándares de que Internacional de Bogotá ha definido para quienes representan a nuestro club”.

“Internacional de Bogotá informa que Dannovi Quiñones y Yojan Garcés no continuarán haciendo parte del plantel profesional. Estas decisiones responden a los principios, valores y estándares que internacional de Bogotá ha definido para quienes representan nuestro Club, dentro y fuera de la cancha”, sentencia el comunicado.

En el caso de Garcés, el atacante de 20 años pertenece al América de Cali y se encontraba cedido a préstamo hasta junio del 2027. Papula, como se le conoce, registraba dos anotaciones en 10 partidos disputados con la institución capitalina.

Dannovi Quiñones, por su parte, también contaba con un contrato hasta junio del próximo año. El volante de 25 años llegó al equipo procedente de Once Caldas, quien lo había cedido anteriormente a Llaneros. El jugador tuvo un breve paso por Rosario Central de Argentina.

Compleja actualidad de Internacional de Bogotá

La salida de Yojan Garcés y Dannovi Quiñones de Internacional de Bogotá se dan en medio de un difícil momento deportivo del equipo bogotano. Actualmente, el club capitalino se ubica en la casilla 12 de la tabla con 12 puntos, producto de dos triunfos, seis empates y cuatro derrotas, distanciándose a siete puntos del octavo lugar.