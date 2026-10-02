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02 oct 2026 Actualizado 11:46

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Tema del día

¿Qué opina de las críticas del director del Caro y Cuervo a Gonzalo Arango y Andrés Caicedo?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Sergio Esteban Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo

Sergio Esteban Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo

Sergio Esteban Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo
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El director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, generó una fuerte polémica en la comunidad cultural colombiana al publicar un video institucional en el que califica la muerte y el suicidio del escritor Andrés Caicedo como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por su rechazo absoluto a las normas y a la institucionalidad.

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