¿Qué opina de las críticas del director del Caro y Cuervo a Gonzalo Arango y Andrés Caicedo?

El director del Instituto Caro y Cuervo, Sergio Esteban Vélez, generó una fuerte polémica en la comunidad cultural colombiana al publicar un video institucional en el que califica la muerte y el suicidio del escritor Andrés Caicedo como un “pliego de cargos morales” y una “trampa mortal” provocada por su rechazo absoluto a las normas y a la institucionalidad.