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29 sep 2026 Actualizado 11:32

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Tema del día

¿Qué opina de la política de EEUU tras la decisión de revocar visas a cercanos al gobierno Petro?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Euclides Torres y Martha Peralta. Foto: Colprensa

Euclides Torres y Martha Peralta. Foto: Colprensa

Euclides Torres y Martha Peralta. Foto: Colprensa
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Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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