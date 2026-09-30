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30 sep 2026 Actualizado 10:26

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Tema del día

¿Qué opina de la propuesta de aumentar la edad de jubilación de las mujeres en Colombia?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Mature woman working on finances at home, reviewing documents and using a calculator for budgeting and planning

Mature woman working on finances at home, reviewing documents and using a calculator for budgeting and planning / alvaro gonzalez

Mature woman working on finances at home, reviewing documents and using a calculator for budgeting and planning
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Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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