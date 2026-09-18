Empezó la Feria del Libro de San Andrés 2026: ‘Sii iina wi’ Mar adentro, mirar dentro

La Feria Internacional del Libro de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, FILSAI 2026, se desarrolla del 16 al 20 de septiembre bajo el lema “Sii iina wi Mar adentro, mirar dentro”, una propuesta que invita a explorar las profundidades del Caribe y al mismo tiempo, a reflexionar sobre las experiencias y memorias que habitan en cada persona.

La temática de esta edición nace de un juego de palabras en kriol de las islas, que plantea dos sentidos que conviven: “mar adentro”, como una invitación a adentrarse en el Caribe, y “mirar dentro”, como una exploración hacia el interior y un encuentro con las historias y perspectivas de los demás.

En esta edición, Barbados es el país invitado, fortaleciendo el intercambio cultural entre las islas del Caribe y abriendo espacios para el diálogo alrededor de la literatura, las lenguas, la memoria y las identidades de la región.

Los primeros encuentros de FILSAI 2026 ya han abordado temas relacionados con la escritura, la memoria, el cuerpo y el territorio, a través de conversaciones como la de Mayra Santos-Febres y Fadir Delgado. También se ha puesto sobre la mesa la pregunta “¿Dios habla kriol?”, un espacio dedicado a reflexionar sobre la traducción de la Biblia y el papel de esta lengua en la memoria, la educación y la vida pública del Pueblo Raizal.

La feria, seleccionada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como proyecto de interés nacional, reúne así literatura y expresiones culturales del Caribe alrededor de una programación que busca conectar las historias de las islas con otras voces de la región.

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