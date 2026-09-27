🔴 EN VIVO Jaguares vs Alianza FC por fecha 12 de Liga Colombiana: minuto a minuto
Ambos equipos buscan los tres puntos que les permita salir de la parte baja de la tabla de posiciones.
Jaguares de Montería recibe a Alianza FC este domingo 27 de septiembre por la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Jaraguay de la capital de Córdoba desde las 4:00 PM, hora colombiana.
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Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido de Jaguares Vs Alianza
Empieza segunda parte Jaguares de Córdoba 1, Alianza 1.
Final primera parte, Jaguares de Córdoba 1, Alianza 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Rafael Bustamante intentó un pase en profundidad pero Andrés Rentería estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Santiago Cubides (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Edwin Martinez con un centro al área.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Kevin Moreno.
Corner,Jaguares de Córdoba. Corner cometido por Jhildrey Lasso.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 1, Alianza 1. Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Jhildrey Lasso.
Remate fallado por Johar Mejía (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Esteban Beltrán.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Viveros (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Israel Alba con un centro al área.
Luis Jiménez (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Luis Jiménez (Jaguares de Córdoba).
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ever Meza (Alianza).
Remate fallado por Israel Alba (Alianza) remate de cabeza muy escorado desde la derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhair Castillo.
Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Jesús Figueroa (Alianza) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kevin Moreno.
Remate rechazado de Jhair Castillo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cristian Vergara.
Fuera de juego, Jaguares de Córdoba. Andrés Rentería intentó un pase en profundidad pero Santiago Cubides estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Deinner Quiñónes (Alianza) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Israel Alba.
Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Remate fallado por Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Royscer Colpa.
¡Gooooool! Jaguares de Córdoba 1, Alianza 0. Andrés Rentería (Jaguares de Córdoba) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería. Asistencia de Esteban Beltrán.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Henao (Jaguares de Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área.
Esteban Beltrán (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por Diego Martínez.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jesús Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área.
Rafael Bustamante (Jaguares de Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ever Meza (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jesús Muñoz.
Corner,Alianza. Corner cometido por Royscer Colpa.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento