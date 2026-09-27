🔴 EN VIVO Jaguares vs Alianza FC por fecha 12 de Liga Colombiana: minuto a minuto

Ambos equipos buscan los tres puntos que les permita salir de la parte baja de la tabla de posiciones.

Jaguares de Montería recibe a Alianza FC este domingo 27 de septiembre por la fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se lleva a cabo en el estadio Jaraguay de la capital de Córdoba desde las 4:00 PM, hora colombiana.

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