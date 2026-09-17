Autoridad Palestina ve “injustificado” que EEUU vuelva a negar el visado al presidente Mahmud Abás

La Autoridad Palestina rechazó este jueves como “una medida injustificada” que Estados Unidos haya extendido sus sanciones y vuelto a negar el visado al presidente palestino, Mahmud Abás, y los funcionarios de su Gobierno para asistir al debate ante la Asamblea General de la ONU, que se celebra la semana que viene en Nueva York.

“El Estado de Palestina reafirma su total rechazo y condena de la decisión anunciada por el Departamento de Estado de EE. UU.”, indicó la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en un comunicado.

Además, aseguró que se trata de una “medida injustificada” que contradice “los esfuerzos por restablecer la confianza, desarrollar las relaciones palestino-estadounidenses y crear el clima político necesario” para alcanzar la solución de dos Estados y lograr la estabilidad en la región.

Ya el año pasado, Abás se vio obligado a intervenir ante la Asamblea General de la ONU por videoconferencia, en un mensaje en el que denunció “una guerra de genocidio, destrucción, inanición y desplazamiento” en Gaza.

Por su parte, está previsto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viaje a Nueva York y hable ante la Asamblea General el próximo 24 de septiembre, pese a la orden de arresto que pende contra él desde noviembre de 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el pueblo palestino.

El veto incluye tanto a la delegación de la Autoridad Palestina como a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a quienes EE. UU. acusa, según el comunicado del Departamento de Estado, de una “falta de reforma” y de “internacionalizar el conflicto israelí-palestino” mediante denuncias a la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El texto estadounidense también culpa a Palestina en lo que describe como intentos de “eludir las negociaciones mediante la búsqueda del reconocimiento unilateral” (en posible referencia al Estado palestino) y de “continuar glorificando actos de terrorismo” y pagando “estipendios a terroristas”.

La Autoridad Palestina rechazó, a su vez, que recurrir ante las Naciones Unidas, la CPI y la CIJ constituya “un acto que socave la paz”, y dijo que se trata de un medio “pacífico y legal” para proteger los derechos de los palestinos.

“No puede equipararse con las políticas unilaterales de ocupación, construcción de asentamientos, anexión (de Cisjordania ocupada), desplazamiento y violencia de los colonos, que representan una amenaza real para la solución de dos Estados y las perspectivas de paz”, añadió la ANP.