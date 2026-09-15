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15 sep 2026 Actualizado 11:52

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Internacional

Dinamarca acusa a fragata rusa de lanzar bengalas a helicóptero en aguas internacionales

Mette Frederiksen condenó el hecho calificándolo como “una acción temeraria de Rusia contra el ejército danés durante un vuelo de reconocimiento rutinario.

Banderas de Dinamarca y Rusia. Fotos: Getty Images

Banderas de Dinamarca y Rusia. Fotos: Getty Images

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El Gobierno danés ha acusado a una fragata rusa de lanzar el lunes dos bengalas a un helicóptero de su fuerza aérea en aguas internacionales, un acoso por el que ha convocado al embajador de ese país en señal de protesta.

“Uno de los helicópteros Fennec de la fuerza aérea recibió dos disparos con bengalas en relación con una cobertura fotográfica de rutina de una fragata rusa que se encontraba en aguas internacionales a la altura de Gedser (sur)”, informó el Ejército danés en un comunicado.

Según las autoridades danesas, la fragata disparó dos bengalas, una de las cuales pasó a poca distancia del helicóptero, pero no se produjeron daños materiales ni personales.

“Es completamente inaceptable, por eso el embajador ruso ha sido llamado a una reunión sobre lo ocurrido”, escribió este martes en la red social X el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen.

Rasmussen aseguró que el incidente podría haber puesto en peligro “vidas humanas” y que Dinamarca trabaja para que todo el tráfico marítimo pueda navegar “en paz” por aguas danesas, “pero Rusia cambia de forma gradual el límite de lo que considera un comportamiento aceptable”.

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