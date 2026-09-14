Omnicom Media celebra el reconocimiento a la efectividad de sus agencias en Effie Awards Colombia

Colombia

En una industria en la que las ideas compiten permanentemente por captar la atención de las audiencias, los Effie Awards tienen un significado particular: reconocen aquellas estrategias capaces de ir más allá de la creatividad para generar resultados reales y medibles para los negocios. Por eso, para Omnicom Media Colombia, la participación de sus agencias en la más reciente edición de los premios representa, sobre todo, el reconocimiento a una forma de entender el marketing: aquella en la que la estrategia, el conocimiento profundo de las audiencias, la precisión en la ejecución y el trabajo conjunto se traducen en crecimiento.

OMD, PHD, Mediahub y UM tuvieron una importante representación en los Effie Awards Colombia. OMD recibió seis galardones, entre ellos cuatro oros, una plata y un bronce; PHD obtuvo dos platas; Mediahub fue reconocida con un oro, una plata y dos bronces; mientras que UM recibió un oro y tres bronces.

“Este reconocimiento tiene un valor muy especial porque habla, ante todo, de la confianza de nuestros clientes. Junto con ellos construimos estrategias de marketing con precisión, entendiendo los cambios culturales, la evolución de las audiencias y las nuevas formas en que las personas se relacionan con las marcas. Cada vez tenemos más conciencia de que los resultados no se construyen desde esfuerzos aislados, sino desde la capacidad de crear conjuntamente ecosistemas para el crecimiento”, afirmó Hernán Peña, CEO de Omnicom Media Colombia.

Para Omnicom Media, estos resultados reflejan la fortaleza de un ecosistema de agencias y capacidades que trabaja de manera integrada para responder a desafíos cada vez más complejos. En un contexto en el que las marcas necesitan construir relaciones más relevantes con sus audiencias y demostrar el impacto de sus inversiones, la efectividad se ha convertido en uno de los indicadores más importantes para la evolución de la industria publicitaria.

De esta manera, más que un punto de llegada, los reconocimientos representan un estímulo para continuar avanzando en un propósito común: diseñar ecosistemas para el crecimiento, en los que las ideas no solo sean relevantes, sino capaces de generar resultados, fortalecer las relaciones entre las marcas y sus audiencias y transformar los negocios. Los Effie son, en ese sentido, un recordatorio de lo que la publicidad puede lograr cuando la estrategia, el talento y la confianza trabajan en una misma dirección: convertir las ideas en resultados que realmente importan.