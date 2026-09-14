Chile es el primer país de Sudamérica en eliminar la rabia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que Chile es el primer país de Sudamérica en el que se ha confirmado la eliminación de la rabia transmitida por perros como problema de salud pública.

El último caso registrado en humanos de rabia transmitido por perros en Chile se produjo en 1972, pero para obtener la validación de la OMS el país ha tenido que demostrar la ausencia sostenida de casos y la existencia de sistemas sólidos de vigilancia, laboratorio, vacunación y respuesta capaces de impedir su reaparición.

Le interesa: Trump dice que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán

“Felicito al Gobierno y al pueblo de Chile por este logro histórico”, señaló en un comunicado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que la validación “refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia”.

También demuestra “el impacto de una inversión sostenida en salud pública”, agregó Tedros, quien afirmó que el éxito chileno “ofrece valiosas lecciones a los países que trabajan para acabar con las muertes en humanos causados por esta enfermedad prevenible”.

Lea también: En Colombia hay procedimientos que destrozan a niños: Agustín Laje sobre tratamientos de transición

La rabia es una enfermedad vírica con una tasa de letalidad de prácticamente el 100 % una vez que aparecen los síntomas clínicos, aunque puede prevenirse mediante la vacunación, una vigilancia eficaz y el acceso oportuno a tratamientos posteriores a la transmisión, generalmente por mordeduras o arañazos.