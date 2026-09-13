Un muerto y 102 rescatados tras incidente de ferry con 243 personas a bordo en Indonesia

Una persona murió y 102 fueron rescatadas después de que un ferry con 243 personas a bordo perdiera contacto durante un trayecto por el mar de Java, en Indonesia.

Según lo informado hasta ahora, el ferry transportaba pasajeros, el cuál había salido el sábado de Surabaya, en la isla de Java Oriental, con destino a Banjarmasin, en el sur de Borneo. Durante la navegación, la tripulación reportó mal tiempo y posteriormente se perdió el contacto con el barco.

La última posición conocida de la embarcación se encuentra a unos 15 kilómetros del puerto de Banjarmasin, hacia donde se dirigía.

Continúa el operativo de búsqueda

Las autoridades activaron las labores de búsqueda y rescate durante la mañana del domingo, con participación de la Marina, la Policía y personal de la empresa operadora.

I Putu Sudayana, jefe local de búsqueda y rescate, confirmó que 102 personas fueron rescatadas y una de ellas murió. Los equipos continúan trabajando para localizar a quienes todavía no han sido encontrados.

Las autoridades señalaron que están reforzando la coordinación del operativo debido al número de pasajeros y tripulantes que se encontraban a bordo.

El incidente se produjo mientras el ferry atravesaba una zona del mar de Java afectada por condiciones meteorológicas adversas, aunque las autoridades todavía no han informado qué ocurrió exactamente con la embarcación después de que se perdió el contacto.

Indonesia depende ampliamente del transporte marítimo para conectar sus miles de islas, por lo que los ferris son una parte fundamental de la movilidad entre distintas regiones del país. La prioridad ahora es localizar a las personas que siguen desaparecidas y establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.