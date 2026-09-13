Irak reabre sus pasos fronterizos con Irán tras reforzar la seguridad por ataques contra Arabia Saud

Irak comenzó a reabrir de forma escalonada sus pasos fronterizos con Irán, luego de cerrarlos temporalmente por motivos de seguridad en medio de la tensión provocada por los ataques contra un oleoducto de Arabia Saudí.

La reapertura comenzó durante la madrugada de este domingo en los pasos de Shib y Shalamcheh y continuará progresivamente hasta el próximo 17 de septiembre, según informó la Cédula de Medios de Seguridad de Irak.

Las autoridades explicaron que antes de volver a habilitar los cruces realizaron una evaluación de sus condiciones organizativas y técnicas para reforzar la seguridad, pero procurando mantener el comercio y la circulación de ciudadanos.

¿Por qué Irak cerró la frontera?

El cierre se produjo después de que se confirmara que los ataques contra un importante oleoducto de Arabia Saudí procedieron de una zona fronteriza con Irán.

Ante esta situación, el Gobierno iraquí ordenó el sábado el cierre de sus pasos fronterizos con Irán y la destitución de varios responsables de seguridad provinciales.

Además, Bagdad ordenó una investigación urgente para determinar las circunstancias de los ataques y establecer quiénes fueron los responsables.

La situación también llevó a Arabia Saudí a tomar medidas preventivas. El viernes, Riad anunció el cierre de un tramo de su oleoducto ubicado entre las regiones de Riad y Medina, una infraestructura que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo al día, según el despacho.

Arabia Saudí decidió no responder por ahora

El Gobierno saudí condenó los ataques, pero decidió no responder militarmente por el momento.

Su Ministerio de Exteriores explicó que Riad optó por esperar después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, pidiera dar una oportunidad al Gobierno de Irak para tomar las medidas necesarias y evitar nuevos ataques lanzados desde territorio iraquí contra Arabia Saudí y otros países vecinos.

El episodio ocurre además en un contexto de tensión y de antecedentes de ataques contra Arabia Saudí atribuidos a milicias proiraníes que operan en Irak.

Según el despacho, estos grupos ya habían utilizado drones, misiles y otros proyectiles contra objetivos en Arabia Saudí, incluidas instalaciones energéticas.

Irán reporta que algunos pasos siguen cerrados

Mientras Bagdad anunció la reapertura progresiva, Irán informó que algunos cruces permanecían cerrados.

Valiolah Hayati, vicegobernador de la provincia iraní de Juzestán para Asuntos de Seguridad, afirmó que, según la información recibida de las autoridades iraquíes, los pasos de Shalamcheh y Chazabeh continuaban cerrados hasta nuevo aviso.

Por ahora, Irak busca reforzar la seguridad en su frontera con Irán mientras mantiene activo el comercio y el tránsito de personas, al tiempo que avanza la investigación sobre los ataques contra Arabia Saudí.