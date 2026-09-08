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08 sep 2026 Actualizado 02:11

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Resultados Lotería Cundinamarca, Tolima y ColorLoto, septiembre 7 2026: números ganadores y premios

Conozca los resultados de las loterías de Cundinamarca, del Tolima y ColorLoto para este lunes 7 de septiembre de 2026. Este es el listado de premios, números y más.

Imagen de referencia, logos de la Lotería del Tolima, Lotería de Cundinamarca y Color Loto

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La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal Uno.

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy lunes 7 de septiembre de 2026

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 4819 es:

Sorteo pendiente

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados Lotería del Tolima HOY lunes 7 de septiembre de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para los martes.

El resultado del premio mayor en su sorteo 4186 es:

Sorteo pendiente

En total son más de 13.400 millones de pesos en premios; vea los resultados de la Lotería del Tolima aquí:

Resultados del ColorLoto del lunes 7 de septiembre de 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal Uno o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este lunes 7 de septiembre de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.

Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

Los números ganadores del ColorLoto del lunes 7 de septiembre de 2026 fueron:

Sorteo pendiente

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

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David Otero

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Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....

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