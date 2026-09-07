OIM inicia entrega de ayuda humanitaria de EE.UU. en 30 municipios afectados por terremoto

Recolección de ayudas humanitarias para las víctimas del terremoto en la sede de la Cruz Roja, seccional Caldas, en Manizales.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) inició en Pereira la entrega de asistencia humanitaria donada por el Gobierno de Estados Unidos para familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia.

Según informó la OIM, la ayuda llegará a 30 municipios del país y brindarán apoyo médico, entrega de insumos a hospitales, atención de emergencia, apoyo en arriendos y refugios temporales.

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1.100 familias recibirán subsidios de arriendo temporal

Según la entidad, los recursos aportados por Estados Unidos permitirán entregar subsidios de arriendo temporal a 1.100 familias damnificadas por el sismo.

Además, se distribuirán kits de emergencia entre las comunidades afectadas.

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Apoyo a alojamientos colectivos y mejoras en agua y saneamiento

La asistencia también contempla apoyo técnico para la gestión de 20 alojamientos colectivos habilitados para atender a personas afectadas por la emergencia.

En estos espacios se realizarán las mejoras necesarias, incluidas intervenciones relacionadas con agua y saneamiento.

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Brigadas médicas realizarán más de 21.000 consultas

De igual manera, como parte de la respuesta humanitaria, brigadas médicas móviles realizarán más de 21.000 consultas de salud y primeros auxilios psicológicos.

Asimismo, ocho hospitales de la región recibirán insumos y equipos biomédicos para reforzar su capacidad de atención.

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OIM incorpora medidas de protección en la respuesta

La organización indicó que la protección, la salvaguardia, la rendición de cuentas y el acceso a información estarán incluidos de manera transversal en todas las acciones de asistencia humanitaria que se adelanten en los municipios afectados.

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