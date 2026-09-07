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Reconocida actriz Ellen Burstyn destacó “enorme” cambio en rol de la mujer en producciones de cine

Caracol Radio estuvo en el Festival de Cine de Venecia, donde estuvo presente en la rueda de prensa de Ellen Burstyn, una de las actrices estadounidenses más aclamadas de su generación y recordara, entre otros, por su papel en la película de ‘El Exorcista’.

Allí destacó el cambio que ha tenido papel de las mujeres en Hollywood y en general en las producciones cinematográficas.

“Enormemente. Cuando entré a trabajar no había mujeres en el rodaje, no había ninguna detrás de la cámara, eran todos hombres. Si había una mujer en el rodaje, significaba que era actriz.

Destacó que gracias a Gloria Steinem el rol de la mujer en las producciones cinematográficas fue distinto: “la conciencia comenzó a cambiar”.

Resaltó también que se llegó al punto en el que las mujeres están integradas en los equipos de trabajo en el mundo del cine, “no en un 50-50, pero muy cerca”.

Escuche la entrevista completa aquí: