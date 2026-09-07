11 personas murieron tras ataques israelíes en el sur del Líbano

TYRE, LEBANON - SEPTEMBER 5: A building is heavily damaged following an Israeli army airstrike targeting a house in the town of Ramadiyeh, in Tyre, Lebanon, on September 5, 2026. One person killed and several others injured in the attack. (Photo by Mohamad Zanaty/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Ataques nocturnos israelíes dejaron 11 muertos en un pueblo del sur del Líbano, entre ellos dos bebés, pese a un alto el fuego con el grupo proiraní Hezbolá, informó el lunes la agencia de noticias NNA.

Desde que anunció el jueves haber tomado el control de la colina de Ali Taher, una posición estratégica de Hezbolá, el ejército israelí ha intensificado sus ataques en la región.

Nueve personas murieron en un bombardeo que destruyó un edificio residencial de tres plantas en Kfar Remmane, y dos socorristas, cuyo vehículo fue blanco de un ataque, murieron en la misma localidad, según la Agencia Nacional de Información NNA.

Un fotógrafo de la AFP vio el edificio completamente destruido, con libros de texto y restos de muebles entre los escombros. Los socorristas buscaban entre las ruinas a posibles víctimas.

Los habitantes de este pueblo habían regresado a sus hogares gracias a la tregua de junio, después de haber sido desplazados por la guerra entre Israel y Hezbolá.

“Desde que volvimos, vivimos con angustia”, contó a la AFP Fouad Chakaron. Este residente asegura que en el edificio atacado vivía “gente que no tenía ningún vínculo con nadie”, en alusión al movimiento chiita.

Después del ataque, los habitantes del barrio huyeron de nuevo, constató la AFP.

El ataque no fue precedido de una advertencia, a diferencia del llevado a cabo en el pueblo vecino de Deir Zahrani.

Durante la noche, el ejército israelí había ordenado a los habitantes de Deir Zahrani evacuar la zona antes de un ataque dirigido, según ellos, a una instalación de Hezbolá.

Después del “lanzamiento de un dron explosivo” de Hezbolá contra las fuerzas israelíes, el ejército advirtió en árabe en Telegram que iba a “atacar” un local del Hezbolá. “Unos 22 minutos después” la aviación israelí “destruyó” el edificio, según NNA.

Además, Israel ha intensificado sus ataques en los últimos días. El viernes murieron cuatro personas y el domingo otras siete.

Este lunes Israel acusó a Hezbolá de violar repetidamente el acuerdo de alto el fuego.

“Repetidos ataques de drones. Depósitos de armas. Infraestructuras terroristas. Centros de mando asentados en zonas civiles. Hezbolá sigue intentando reconstruir sus capacidades militares en el sur del Líbano. Estas violaciones no serán toleradas”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en X.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio en marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respaldo a Irán.

Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre de Líbano que, según Beirut, ha matado a más de 4.300 personas.