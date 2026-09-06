Von der Leyen visita Groenlandia para “profundizar la asociación” con la UE

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, visita Groenlandia para “profundizar la asociación” entre la UE y la isla ártica que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado reiteradamente su intención de controlar.

El objetivo de Von der Leyen es “avanzar en las relaciones entre Groenlandia y la UE y abordar cuestiones relacionadas con la creciente importancia estratégica del Ártico”, informó la CE en un comunicado.

La presidenta del Ejecutivo comunitario se reunirá con el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, así como con el primer ministro de las Islas Feroe, Beinir Johannesen.

Groenlandia, que goza de un amplio régimen de autogobierno, forma parte del Reino de Dinamarca, que conserva competencias en ámbitos como la política exterior, la defensa y la seguridad, aunque la isla no forma parte de la Unión Europea (UE).

“Los dirigentes abordarán, en particular, los principales desafíos y oportunidades a los que se enfrentan Groenlandia y el conjunto de la región ártica, así como iniciativas concretas para seguir reforzando la cooperación bilateral”, añadió la Comisión.

Bruselas recordó que “la UE está revisando su política para el Ártico con el fin de garantizar que esté preparada para responder a los acontecimientos actuales y futuros”.

El primer día de la visita, el domingo, Von der Leyen visitará en barco la capa de hielo de Groenlandia junto con Nielsen y Frederiksen.

El lunes, los tres dirigentes pondrán en marcha el proyecto de conectividad por satélite reforzada para Groenlandia en las instalaciones de Tusass y firmarán una declaración conjunta renovada de la UE, el Gobierno de Groenlandia y el Gobierno de Dinamarca sobre las relaciones entre el bloque y la isla.

Acompañarán a la presidenta de la Comisión el comisario de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, y el asesor especial para las Relaciones UE-Ártico, Jyrki Katainen.

El viaje se produce año y medio después de que Trump reavivara a finales de 2024 e inicios de 2025 sus aspiraciones de anexionarse Groenlandia, cuyo control ha calificado de “necesidad absoluta” para Estados Unidos.

Además, la visita tiene lugar apenas una semana después de que Islandia, otro país clave del Ártico, rechazara en referéndum reanudar las negociaciones para ingresar en la UE.