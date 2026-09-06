Ecuador condena a 13 años a presunto líder de disidencia de las FARC por lavado de activos

La justicia ecuatoriana condenó este domingo a trece años de cárcel por lavado de activos a 14 personas, entre ellas, Roberto Álvarez Vera (‘Gerente’), considerado cabecilla en Ecuador de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La Fiscalía indicó que en el caso denominado ‘Comandos de la Frontera’ contra 17 personas naturales y 5 jurídicas por presunto delito de lavado de activos, la justicia dictó diez años de prisión para Mentor A.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo recientemente que ‘Gerente’ está en la lista de posibles extraditables a Estados Unidos.

Respecto de las personas jurídicas, el Tribunal declaró su responsabilidad penal y dispuso multa, clausura, disolución y comiso.

Además, el fallo dispone el pago de “una multa equivalente al triple del monto del lavado de activos, cuyos valores serán notificados en la sentencia escrita”, añadió el Ministerio Público.

De acuerdo a las investigaciones de Fiscalía, los involucrados habrían blanqueado unos 397 millones de dólares en diez años mediante compañías de transporte pesado y ganaderas.

Las investigaciones iniciaron en 2024, después de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un reporte de operaciones inusuales e injustificadas en las que constaban “movimientos financieros sospechosos”.

Con base en ese informe, la Fiscalía identificó a una estructura familiar que habría operado para introducir al sistema financiero nacional dinero de origen ilícito, presuntamente vinculado al narcotráfico y otros delitos.

Como parte de la investigación, el pasado 9 de septiembre, la Policía y la Fiscalía detuvieron a quince personas e incautaron dinero en efectivo, armas de fuego, dispositivos electrónicos y documentación financiera, operación que fue catalogada por el presidente Daniel Noboa como el “mayor golpe a las economías criminales en la historia de Ecuador”.

Las autoridades señalaron en ese entonces que la organización estaba liderada por ‘Gerente’, quien había sido detenido meses antes en Emiratos Árabes Unidos, y que fue deportado a Ecuador en diciembre.

Tras su llegada al país, la Fiscalía lo vinculó formalmente a este caso y fue recluido en la Cárcel del Encuentro, la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa de Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

El Gobierno también atribuye a los Comandos de la Frontera el asesinato de once militares en una emboscada durante un operativo contra la minería ilegal realizado en mayo de 2025 en la Amazonía, ataque por el que fueron denominados como “terroristas” en el marco de la “guerra” que Noboa declaró en 2024 contra el crimen organizado.