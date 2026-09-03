Murió la escritora y periodista Gloria Steinem, leyenda del feminismo

La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, una leyenda del activismo feminista falleció en su casa de Nueva York a los 92 años, según informó su perfil de Instagram.

La autora, nacida en Toledo (Ohio), falleció ayer “en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, indica el mensaje colgado en la red social.

“El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor”, agrega.

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años.

Estudió Gobierno en la universidad estadounidense Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal.

Trabajó como directora de la “Independent Research Service”, organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como “freelance”, escribiendo en la revista “Esquire”, con temas que afectaban a las mujeres.

En los años sesenta también colabora con la revista “Huntington Hartford’s Show” y se infiltra en el Playboy Club de Nueva York como “conejita” para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

Fue miembro del equipo fundacional de “New York Magazine” en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto ‘libertad de reproducción’, es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.

Creó junto a otras feministas como Bella Abzug y Betty Friedan el “Caucus Político Nacional de Mujeres” y fue fundadora en los años setenta junto con Dorothy Pitman Hughes de la primera revista feminista “Ms” (“Señora”).

El mensaje escrito en su perfil indica que Steinem “pasó sus últimos años haciendo las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir”.

La escritora, que sufrió cáncer de mama en la década de los ochenta, ganó en 2021 en España el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.