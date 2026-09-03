FlyPass explica error tecnológico detrás de presuntos cobros adicionales en peajes

La compañía F2X le salió al paso a la acción de grupo presentada por 20 usuarios del sistema de FlyPass, ante un presunto cobro adicional de aproximadamente $220 por cada paso por peaje en el país.

Juan Manuel Vicente, presidente de F2X, explicó en entrevista con Caracol Radio que sí detectó un error tecnológico que produjo cobros equivocados, aunque aclaró que no se trató de una situación generalizada para todos sus usuarios.

“Lo primero es que revisamos que estos 20 solicitantes fueran usuarios de FlyPass. Encontramos que realmente 19 eran usuarios”, explicó Vicente.

De esos usuarios, según la empresa, siete llevaban un tiempo considerable utilizando la plataforma y, al revisar la documentación aportada, encontraron indicios de una falla en la liquidación.

“Con las pruebas y con los documentos que nos presentaron, veíamos que posiblemente teníamos un error en el proceso de liquidación de esos usuarios que tenían ese plan”, señaló el presidente de F2X.

¿De dónde salieron los cobros adicionales?

La explicación entregada por la compañía apunta a una actualización de la aplicación de FlyPass.

Según Vicente, el problema se presentó cuando un usuario cambiaba de plan.

Aunque la aplicación mostraba que el cambio se había realizado, internamente el sistema podía continuar liquidando los servicios bajo las condiciones del plan anterior.

“Los usuarios que se cambiaban de plan, de un plan a otro, indiferente si era del estándar al básico o del básico al estándar, parecía que sí se habían cambiado de plan, pero realmente el sistema seguía liquidando con el plan que tenía previamente”, explicó.

La empresa asegura que este error generó afectaciones económicas, aunque sostiene que fueron identificadas y corregidas.

F2X entregó una cifra concreta sobre el alcance de la falla: 312 usuarios habrían resultado afectados por el error de liquidación.

Según el presidente de la compañía, a estos usuarios se les cobraron aproximadamente $675.000 de más. Sin embargo, también se habrían presentado cobros inferiores a los que correspondían por otros servicios.

“Tuvimos una afectación de este error en el despliegue, tuvimos una afectación de 312 usuarios, a los cuales se les cobró 675.000 pesos de más a todos”, afirmó Vicente.

La compañía asegura que realizó los ajustes correspondientes y que el problema tecnológico ya fue solucionado y los usuarios afectados ya recibieron las respectivas.

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