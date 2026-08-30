Karol G y Bruno Mars juntos: así nació su nueva colaboración musical “Still”

Karol G y Bruno Mars sorprendieron a sus seguidores con su nueva canción “Still”, una colaboración que reúne por primera vez a dos de las figuras más importantes de la música pop y urbana internacional.

La canción hace parte de “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”, el nuevo álbum de Karol G, publicado el pasado 7 de agosto. El tema se caracteriza por estar interpretado completamente en inglés y presenta una historia marcada por el amor, la distancia y esos sentimientos que permanecen incluso después de una separación.

La colaboración también ha llamado la atención por la química que ambos artistas han mostrado fuera del estudio y las cámaras. Karol G compartió fotografías junto a Bruno Mars, en las que aparecen compartiendo diferentes momentos, publicaciones que rápidamente generaron miles de reacciones entre sus seguidores.

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Bruno Mars también se sumó a la conversación al compartir contenido relacionado con la canción en tendencia. En una de sus publicaciones utilizó un mensaje sobre enamorarse de una latina mientras sonaba “Still”, situación que aumentó la curiosidad de los fanáticos sobre la relación entre ambos artistas.

Sin embargo, lo confirmado hasta ahora es su colaboración musical. Ni Karol G ni Bruno Mars han anunciado públicamente una relación sentimental.

Con “Still”, el nuevo sencillo, la colombiana continúa explorando nuevos sonidos y ampliando su presencia internacional, mientras Bruno Mars suma una colaboración con una de las artistas latinas más importantes de la actualidad.

La canción se convierte así en uno de los encuentros musicales más comentados del momento y deja abierta la posibilidad de que Karol G y Bruno Mars vuelvan a compartir escenario o trabajen nuevamente juntos.