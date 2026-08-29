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29 ago 2026 Actualizado 17:28

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Fuertes lluvias causaron inundaciones en Quibdó

La capital de Chocó, que intenta recuperarse de los daños por el sismo del 10 de agosto, vive una nueva emergencia.

Fuertes lluvias causaron inundaciones en Quibdó. Foto: suministrada.

Fuertes lluvias causaron inundaciones en Quibdó. Foto: suministrada.

Fuertes lluvias causaron inundaciones en Quibdó. Foto: suministrada.

Jair Mosquera

Quibdó
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Fuertes lluvias generan una nueva emergencia en Quibdó. En el barrio Las Margaritas, las aguas se metieron a viviendas y parqueaderos. Son casas que ya habían quedado afectadas por el temblor del pasado 10 de agosto.

La comunidad reporta que la situación se volvió incontrolable y que tuvieron que evacuar varias viviendas en los barrios Las Margaritas, Buenos Aires y otros sectores. Denuncian que, horas después de la inundación, aún no llegan las autoridades.

A esto se suma un apagón en gran parte del departamento. La línea de interconexión que viene desde La Virginia hacia Certegui sufrió daños que aún no han sido localizados. Por lo que no hay energía, y el servicio de comunicaciones e internet está intermitente.

Además, debido a los vendavales, tanto en la vía Quibdó-Medellín como en la vía Quibdó-Pereira cayeron varios árboles, dificultando la movilidad.

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