Quest y América de Cali se unen para impulsar el sector moda en Cali y rendir un homenaje al club

Desde hace un tiempo, la pasión por el fútbol y la identidad de los hinchas se ha trasladado a las calles y al vestuario cotidiano, y, no se trata únicamente de marcas consolidadas en el ámbito deportivo como Nike o Adidas, sino de firmas de lujo como Balenciaga o Moncler, que han desarrollado colecciones junto a grandes clubes como el Inter de Milán o el Real Madrid.

A nivel nacional, esta conversación cobra una nueva dimensión de identidad y personalidad con la unión de QUEST y América de Cali, dos grandes marcas vallecaucanas que decidieron unir sus universos en una alianza que busca trascender el merchandising tradicional.

El resultado es una colección de edición limitada inspirada en la historia del club y en los códigos que han construido la identidad de su hinchada.

La colaboración, que será lanzada el próximo 1 de septiembre, también representa una apuesta por mantener activas las dinámicas económicas y productivas de dos organizaciones que, en conjunto, generan oportunidades para más de mil personas y trabajan con diferentes proveedores y cadenas productivas.

“Nuestra intención ha sido conectar con lo que sucede fuera de la cancha, en el día a día del hincha, pero esta alianza también adquiere un significado especial por el momento que vive Cali y el país. Somos dos organizaciones nacidas en esta ciudad, unidas por una historia y una identidad que trascienden el fútbol y la moda. Creemos que continuar y seguir trabajando con nuestros colaboradores y proveedores también es una manera de aportar a la recuperación y de seguir construyendo ciudad”, explica Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST.

El punto de partida fue la cultura que se construye alrededor del club, ya que el diseño de la cápsula es un tributo a la estética de las gradas, en este sentido el foco de esta primera entrega está puesto directamente en la pasión de la hinchada.

A través de un storytelling visual que recorre los rituales del fútbol, como las bengalas, los trapos, los tambores y los cantos, estos elementos se convierten en protagonistas de una campaña donde conviven hinchas, el staff del club y los propios jugadores.

La cápsula incluye sudaderas, camisetas, polos, hoodies y una chaqueta de edición especial. El diseño se mueve entre dos lenguajes: uno más explícito, en el que la identidad del América es reconocible de inmediato, y otro que incorpora frases, fechas y referencias dirigidas a quienes conocen de cerca la historia del club. Además, la campaña contará con la participación de jugadores como Yeison Guzmán, Jhon Lucumí, Jean Paulo Fernandes, Tomás Ángel y Adrián Ramos, quienes serán la imagen principal de esta colección de edición limitada.

De acuerdo con Giraldo, continuar con este tipo de iniciativas no implica ser ajenos a las situaciones que enfrenta la ciudad y el país. “Nuestra responsabilidad también está en permanecer activos, cuidar los empleos que generamos y contribuir, desde nuestro lugar, a que Cali y Colombia sigan avanzando.

Esta colaboración es el encuentro de dos referentes caleños que creen en su ciudad, en su gente y en la capacidad de seguir construyendo juntos. Una unión que, como ya planteamos desde su concepción, nace desde la pasión de un pueblo y con vocación de permanencia”, señala.