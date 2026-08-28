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28 ago 2026 Actualizado 20:58

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Cómo enfrentar el duelo y cómo acompañar a quienes lo están atravesando: psicóloga explica

En momentos tan complicados como los actuales, hablar de duelo es necesario; pero ¿cómo enfrentarlo y cómo acompañar a quienes lo están atravesando? La psicóloga Kathy Echeverri, fundadora de Tiny Roots una plataforma de formación para docentes y padres de familia en la construcción de resiliencia, nos explica.

Cómo enfrentar el duelo y cómo acompañar a quienes lo están atravesando: psicóloga explica

Cómo enfrentar el duelo y cómo acompañar a quienes lo están atravesando: psicóloga explica

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