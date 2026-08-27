Detienen a 5 personas con cocaína valorada en 54 millones de dólares al sur de Puerto Rico

La Guardia Costera estadounidense informó este jueves de la detención frente a la costa sur de Puerto Rico de cinco personas que transportaban en una embarcación un alijo de cocaína valorado en 54,5 millones de dólares.

La embarcación fue interceptada a unas 50 millas (80 kilómetros) al sur de Puerto Rico con aproximadamente 7.250 libras (3.290 kilos) de cocaína a bordo, según el comunicado de los guardacostas.

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Los cinco presuntos contrabandistas permanecen detenidos a la espera de una investigación más exhaustiva, mientras que la embarcación fue destruida por representar un peligro para la navegación.

“Seguiremos combatiendo las redes criminales que amenazan nuestra región”, advirtió en la nota el almirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sureste de la Guardia Costera.

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En el operativo participaron también agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Puerto Rico es, debido a su ubicación estratégica, un punto de transbordo para el contrabando de drogas a Estados Unidos procedentes de América del Sur y otros países caribeños.

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