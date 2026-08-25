En 25 años las cifras de matrimonio infantil no han bajado en regiones de Latinoamérica y el Caribe

El matrimonio infantil tiene relación directa con la desigualdad de género, la pobreza, el abandono o acceso limitado escolar, y los embarazos adolescentes, que generan riesgo en la vida y la salud de las niñas, disminuyendo sus perspectivas futuras.

Estas situaciones están acompañadas de marcos legales y políticos inadecuados quitando a las niñas oportunidades de desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Si América Latina y el Caribe no cuentan con acciones e inversiones adecuadas, para el 2030 se espera que ocupe el segundo puesto de matrimonio infantil a nivel mundial.

Caso más reciente

Una menor peruana de 10 años fue rescatada en la Pastaza, zona fronteriza entre Ecuador y Perú, víctima de una red de tráfico que buscaba casarla con un hombre de 50 años. La menor de edad quedó bajo la protección de las autoridades mientras recibe atención médica y psicológica.

El rescate fue llevado a cabo por el Bloque de Seguridad, de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador. Durante la intervención fue capturado Santi Cuji Washinton Favio, quedando bajo la disposición de las autoridades. Sin embargo, durante la audiencia en su contra no la funcionaria al mando no formuló cargos y en pocas horas recuperó su libertad.

La decisión generó oposición por parte del ministro del interior del Ecuador, John Reimberg, quien pidió volver a revisar las declaraciones de la funcionaria que intervino y propuso mayor investigación para el caso clasificando el delito por presunto abuso sexual.

En muchas ocasiones las prácticas culturales de las comunidades indígenas de Latinoamérica se usan para justificar los matrimonios o convivencias con menores de edad, pero el respeto por las tradiciones no puede ir en contra de los derechos de niñas y adolescentes.

En la última década varios países latinoamericanos han reforzado las normativas en este tema, Nicaragua prohibió los matrimonios con menores en 2014, El Salvador en 2017, México eliminó excepciones en 2019, Perú lo prohibió en 2023, Colombia y Bolivia adoptaron medidas similares en 2025.

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Diseño, implementación y acciones de solución

Desde el 2017 diferentes organizaciones mundiales como ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNICEF, han implementado el “Programa Conjunto Inter-agencial para Eliminar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe” y de esta forma asegurar que las niñas de hoy lleguen a ser adultas en el 2030 con oportunidades para su desarrollo.

El objetivo de este Programa Regional es impulsar acciones para prevenir el matrimonio infantil y las uniones tempranas, a través de la ampliación de opciones para las niñas y la promoción de la igualdad de género.

UNICEF a través de su plan regional seguirá trabajando por los derechos de las niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe, asimismo atender la emergencia, prevenir y erradicar los casos de matrimonio infantil por medio de:

La coordinación de los marcos nacionales con los estándares internacionales sobre la edad para contraer matrimonio y la igualdad de género.

Promoción de políticas y servicios que buscan luchar contra el matrimonio infantil y las uniones tempranas.

Aprovechar el empoderamiento de las niñas y transformar las normas perjudiciales de género.

Generar una plataforma regional de aliados para fortalecer la evidencia, la defensa y la coordinación interinstitucional para cumplir con los derechos de las niñas y adolescentes.

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