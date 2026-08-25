Jefe del ejército israelí se compromete a continuar la desmilitarización de Gaza

El general Eyal Zamir también señaló que va a avanzar en las tareas de desarme de Hamás. (Foto: Erik Marmor/Getty Images) / Erik Marmor

El jefe del ejército israelí se comprometió a continuar con la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamás, mientras Estados Unidos redobla sus esfuerzos para impulsar su plan para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

El general Eyal Zamir se pronunció durante una visita a la Franja de Gaza, después de varios ataques israelíes esporádicos y mortíferos en los últimos días, en los que el ejército afirma haber atacado a miembros del movimiento islamista palestino.

“No renunciamos al objetivo central: desmilitarizar la Franja de Gaza y desarmar a Hamás por todos los medios necesarios”, declaró el general Zamir, según un comunicado del ejército.

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El ejército israelí indicó que continuará persiguiendo a los responsables del mortífero ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

“Seguimos actuando de manera sistemática para golpear a Hamás y a sus dirigentes (...), especialmente mediante operaciones continuas destinadas a impedir que se reconstruya”, añadió el alto mando.

“La persecución de los terroristas continúa: todos aquellos que participaron en la masacre vivirán como fugitivos hasta su eliminación”, afirmó también, calificándola de “misión a largo plazo”.

Tregua a medias

A pesar del alto el fuego de octubre de 2025, auspiciado por Estados Unidos, ambas partes se acusan mutuamente de violar la tregua en un territorio devastado.

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Al menos 1.265 palestinos han muerto allí desde el inicio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio bajo gobierno de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Al mismo tiempo, Israel contabilizó la muerte de cinco soldados y de un contratista del Ministerio de Defensa.