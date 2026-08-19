Israel mata a 10 palestinos en Gaza en dos ataques, uno contra la sede de la Policía

El Ejército israelí mató este miércoles a al menos 10 gazatíes e hirió a otros 20 en dos ataques contra el centro de la Franja, uno de ellos contra la sede principal de la Policía municipal en la norteña ciudad de Gaza, informaron fuentes médicas y policiales.

Según un comunicado de la Policía gazatí, un dron israelí bombardeó su sede en la ciudad de Gaza, matando a al menos nueve personas e hiriendo a otras 15 que fueron trasladadas al Hospital Shifa. Además, una décima persona murió en un segundo ataque contra un motociclista en el campamento de refugiados de Nuseirat.

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Entre los fallecidos, confirmó la nota de este cuerpo de seguridad, se encuentran Faten al Sajar, directora de la Policía Femenina de Gaza, además del nuevo director de la Policía de Gaza, nombrado hace ocho días después de que su predecesor fuera a su vez asesinado.

“Hacemos un llamamiento a los mediadores y a la comunidad internacional para que intervengan urgentemente y detengan la peligrosa escalada israelí”, afirmó el Ministerio del Interior y Seguridad gazatí en un comunicado, en el que acusa a Israel de “eliminar al cuerpo policial” para sembrar el caos.

Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado sobre estos ataques, que se producen tras la muerte ayer de otras siete personas, incluido un niño, en un bombardeo contra una concurrida cafetería en el puerto de la ciudad de Gaza.

Escalada de nuevos bombardeos

Esta escalada bélica, tras días de este mes de agosto en los que Israel respetó el alto el fuego vigente desde octubre sin causar muertos, se produce dos días después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reuniera en Jerusalén con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la reunión, que se estima que duró unas cuatro horas, Netanyahu manifestó su escepticismo sobre el plan estadounidense para Gaza, según el medio norteamericano Axios, mientras que Kushner le sugirió que Estados Unidos entendería que atacase Gaza en caso de “amenazas inminentes”.

Esto contradice lo rubricado en octubre de 2025 durante el Protocolo de Sharm el Sheij (Egipto), que ya mencionaba el “cese de las operaciones militares” en Gaza, tanto de las facciones palestinas como de Israel, como requisito para avanzar hacia las siguientes etapas, incluido el desarme del grupo islamista Hamás.

De igual forma, las tropas israelíes debían haberse replegado al menos hasta el trazado original de la denominada ‘línea amarilla’, cuando Israel controlaba militarmente el 53 % de la Franja de Gaza y no más del 65 %, como hace ahora.

Pese al alto el fuego, Israel ha matado en la Franja desde octubre de 2025 a más de 1.270 gazatíes y herido a unos 4.200, según datos del Ministerio de Sanidad local, que se suman a los 73.400 asesinados desde el 7 de octubre de 2023 en un enclave devastado y con escasez de agua potable, electricidad, refugio y medicamentos.

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Este junio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para los Territorios Palestinos reiteró que Israel ha cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra en Gaza, debido a sus ataques deliberados contra niños palestinos.

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