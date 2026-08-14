Alianza solidaria: GEM Miami envía primer vuelo con 110 pallets de ayuda humanitaria para Colombia

En la inmensa bodega de la organización no gubernamental Global Empowerment Mission (GEM), ubicada en Doral, en el condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, se vive un ambiente de absoluta solidaridad y compromiso. Voluntarios y personal trabajan para organizar y preparar las donaciones destinadas a las regiones afectadas por el terremoto 7.4.

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