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14 ago 2026 Actualizado 18:09

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Alianza solidaria: GEM Miami envía primer vuelo con 110 pallets de ayuda humanitaria para Colombia

Global Empowerment Mission busca voluntarios en Miami para acelerar el empaque de ayuda humanitaria

Alianza solidaria: GEM Miami envía primer vuelo con 110 pallets de ayuda humanitaria para Colombia

Alianza solidaria: GEM Miami envía primer vuelo con 110 pallets de ayuda humanitaria para Colombia

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En la inmensa bodega de la organización no gubernamental Global Empowerment Mission (GEM), ubicada en Doral, en el condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, se vive un ambiente de absoluta solidaridad y compromiso. Voluntarios y personal trabajan para organizar y preparar las donaciones destinadas a las regiones afectadas por el terremoto 7.4.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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