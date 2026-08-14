Alianza solidaria: GEM Miami envía primer vuelo con 110 pallets de ayuda humanitaria para Colombia
Global Empowerment Mission busca voluntarios en Miami para acelerar el empaque de ayuda humanitaria
Alianza solidaria: GEM Miami envía primer vuelo con 110 pallets de ayuda humanitaria para Colombia
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En la inmensa bodega de la organización no gubernamental Global Empowerment Mission (GEM), ubicada en Doral, en el condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, se vive un ambiente de absoluta solidaridad y compromiso. Voluntarios y personal trabajan para organizar y preparar las donaciones destinadas a las regiones afectadas por el terremoto 7.4.
Noticia en desarrollo
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...