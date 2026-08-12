Vehículo se volcó en la Troncal de Occidente entre Turbaco y Arjona

Ileso terminó el conductor de un vehículo Mazda color rojo tipo sedán, tras sufrir un volcamiento en plena Troncal de Occidente entre las poblaciones de Turbaco y Arjona.

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Minutos después al siniestro vial, se conocieron imágenes donde permanecía el automotor con las llantas hacia arriba a un costado de la carretera, ante la mirada de decenas de personas que se detenían para ayudar o por curiosidad.

El reporte de las autoridades es que solo hubo daños materiales, y que no hay evidencia de que otro carro haya estado involucrado en los hechos. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional acudieron al lugar para coordinar la remoción del vehículo.