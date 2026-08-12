Vehículo se volcó en la Troncal de Occidente entre Turbaco y Arjona
El conductor del vehículo salió ileso
Ileso terminó el conductor de un vehículo Mazda color rojo tipo sedán, tras sufrir un volcamiento en plena Troncal de Occidente entre las poblaciones de Turbaco y Arjona.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Minutos después al siniestro vial, se conocieron imágenes donde permanecía el automotor con las llantas hacia arriba a un costado de la carretera, ante la mirada de decenas de personas que se detenían para ayudar o por curiosidad.
El reporte de las autoridades es que solo hubo daños materiales, y que no hay evidencia de que otro carro haya estado involucrado en los hechos. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional acudieron al lugar para coordinar la remoción del vehículo.