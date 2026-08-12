Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 ago 2026 Actualizado 12:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Vehículo se volcó en la Troncal de Occidente entre Turbaco y Arjona

El conductor del vehículo salió ileso

Captura de video

Captura de video

Captura de video
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Ileso terminó el conductor de un vehículo Mazda color rojo tipo sedán, tras sufrir un volcamiento en plena Troncal de Occidente entre las poblaciones de Turbaco y Arjona.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Minutos después al siniestro vial, se conocieron imágenes donde permanecía el automotor con las llantas hacia arriba a un costado de la carretera, ante la mirada de decenas de personas que se detenían para ayudar o por curiosidad.

El reporte de las autoridades es que solo hubo daños materiales, y que no hay evidencia de que otro carro haya estado involucrado en los hechos. Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional acudieron al lugar para coordinar la remoción del vehículo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir