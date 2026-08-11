Capturado en Cartagena un hombre señalado de participar en un sicariato en Arjona

Casi nueve meses después del crimen que acabó con la vida de Walter Alfonso Beltrán Vásquez, los investigadores siguieron las pistas hasta Cartagena. Allí, en el barrio Ternera, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía Bolívar hicieron efectiva una orden judicial contra Miguel Ángel Mallarino Moreno, de 23 años.

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La captura se produjo como resultado de las labores investigativas adelantadas para esclarecer el homicidio de Beltrán Vásquez, ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en jurisdicción del municipio de Arjona, Bolívar, en hechos que, de acuerdo con la información de las autoridades, se registraron bajo la modalidad de sicariato.

Según la Policía, durante el desarrollo de los actos investigativos se recopilaron elementos que permitieron establecer que Mallarino Moreno sería uno de los presuntos autores materiales del homicidio, hipótesis que ahora deberá ser sustentada ante las autoridades judiciales competentes.

Con el avance de la investigación fue expedida la orden de captura No. 002, de fecha 20 de enero de 2026, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arjona, por el delito de homicidio agravado. El procedimiento se materializó en Cartagena por investigadores adscritos a la Sijín del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades señalaron, además, que el capturado registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y homicidio. Estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal.

La operación fue desarrollada en coordinación con la Fiscalía 36 Seccional de Turbaco, dentro del proceso investigativo que busca establecer plenamente las circunstancias que rodearon la muerte de Walter Alfonso Beltrán Vásquez y la presunta participación de otras personas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el trabajo de investigación detrás del procedimiento: “Este resultado demuestra que nuestros investigadores mantienen las acciones judiciales para esclarecer los hechos que afectan la vida y la seguridad de los ciudadanos. Seguiremos trabajando articuladamente con la Fiscalía General de la Nación para ubicar y poner ante la justicia a quienes sean requeridos por las autoridades”. Señaló el Alto oficial.

Tras su captura, Miguel Ángel Mallarino Moreno quedó a disposición de la autoridad competente, que continuará con el procedimiento judicial y definirá su situación jurídica.

La Policía de Bolívar reiteró que las investigaciones relacionadas con hechos de homicidio continúan y que la articulación entre las unidades de investigación criminal y la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de estos casos y evitar que queden en la impunidad.