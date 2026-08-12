En La Boquilla, la Policía Nacional captura a alias ‘Hayder’ portando un arma de fuego y municiones

La ofensiva de la Policía Nacional contra el porte ilegal de armas de fuego continúa en Cartagena. En las últimas horas, uniformados capturaron a un hombre de 23 años, conocido como alias ‘Hayder’, quien fue sorprendido portando un revólver calibre 38 y cuatro cartuchos sin percutir.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento tuvo lugar sobre la carrera 9 del corregimiento de La Boquilla, durante actividades de vigilancia, registro y control. Los uniformados interceptaron al hombre que se movilizaba por el sector y, mediante el registro practicado, encontraron el arma de fuego y la munición.

El revólver fue incautado y será sometido a estudios balísticos para determinar si ha sido utilizado en algún hecho delictivo ocurrido en la ciudad. Por su parte, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Este resultado se suma a las acciones adelantadas por la Policía Metropolitana de Cartagena durante 2026, periodo en el que 472 personas han sido capturadas por porte ilegal de armas de fuego y 436 armas han sido incautadas.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, señaló que estos resultados hacen parte de las acciones permanentes desplegadas para proteger la vida y prevenir delitos de alto impacto.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros policías con la protección de la vida y la convivencia. Seguiremos desarrollando acciones operativas para contrarrestar el porte ilegal de armas y capturar a quienes infringen la ley”, manifestó el oficial.

La Policía Nacional reitera el llamado a la comunidad para denunciar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad y convivencia, a través de la línea 123 y los canales institucionales.