Capturado presunto sicario en Cartagena que habría participado en tres homicidios en 2025

En el marco de la ofensiva frontal contra el homicidio y del desarrollo del “Plan Cazador”, la Policía Nacional logró la captura de un presunto integrante de una estructura criminal, requerido por su presunta participación en varios hechos sicariales registrados en la ciudad.

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Mediante planes de registro y control realizados en el barrio Olaya Herrera, fue capturado alias ‘El Gasper’, de 31 años, quien, presuntamente, habría participado en tres homicidios y en las lesiones ocasionadas a otra persona en diferentes ataques armados perpetrados en Cartagena.

De acuerdo con las investigaciones, el primer hecho que se le atribuye ocurrió el 4 de octubre de 2025 en un establecimiento público del barrio Fredonia, donde dos hombres que departían en el lugar fueron atacados con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas fueron identificadas como Luis Romero Tíbar, de 23 años, y Bernal Cabarcas Martínez, de 27 años, quienes fallecieron en el lugar.

Así mismo, el capturado estaría involucrado en otro ataque registrado el 22 de julio de 2025 en el barrio Olaya Herrera, donde dos ciudadanos que se encontraban comiendo en una venta callejera fueron atacados por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Como consecuencia del atentado, falleció Kevin Betancur Otero, de 23 años, mientras que la otra víctima resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las labores investigativas permitieron establecer que estos atentados estarían relacionados con disputas entre organizaciones criminales por el control territorial del tráfico local de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

Alias ‘El Gasper’ registra tres anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y tráfico de estupefacientes.

En este mismo proceso investigativo también se encuentra vinculado alias ‘El Humbertico’, de 23 años, quien fue capturado a comienzos del mes de agosto en un operativo conjunto adelantado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. De acuerdo con la investigación, este sujeto, quien presenta dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego, habría sido el presunto responsable de accionar el arma de fuego durante los ataques, mientras que alias ‘El Gasper’ presuntamente conducía la motocicleta utilizada para perpetrar los hechos.

Alias ‘El Gasper’ fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

El comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Esteban Blanco, destacó la importancia de este resultado operacional:

“Con esta captura seguimos afectando las estructuras criminales responsables de hechos de sangre en Cartagena. No vamos a bajar la guardia en la lucha contra el sicariato y el crimen organizado; continuaremos desarrollando operaciones contundentes para proteger la vida de los ciudadanos y llevar ante la justicia a quienes pretendan alterar la tranquilidad de la ciudad.”

La Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana e invita a la comunidad a continuar suministrando información oportuna que permita prevenir y esclarecer hechos delictivos, a través de la Línea de Emergencias 123.