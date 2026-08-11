Tras el terremoto, Cortolima alerta por el potencial sísmico de la “falla de Ibagué”

Tolima

Durante el reciente Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, convocado para hacer seguimiento a las afectaciones del terremoto de magnitud 7,4, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) alertó sobre los riesgos que representa la denominada “falla de Ibagué”, que podría convertirse en una fuente sísmica de alcance regional.

La directora general de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, indicó que el área de la falla de Ibagué se extiende hasta zonas de Bogotá, por lo cual ha sido estudiada desde el año 2002. En el Consejo se determinó solicitar a la Alcaldía de Ibagué información suficiente sobre microzonificación sísmica para prevenir emergencias ante posibles movimientos telúricos.

Asimismo, planteó solicitar al Servicio Geológico Colombiano la instalación de equipos de monitoreo sismológico en Ibagué y en las zonas que puedan presentar afectaciones asociadas a la falla.

“Ante el comportamiento registrado durante el sismo, su duración y magnitud, la Corporación recomendó avanzar de manera prioritaria en una revisión técnica y sismológica detallada de Ibagué que permita fortalecer la toma de decisiones y las acciones de prevención para proteger a la población”, manifestó la funcionaria.

Dato

La falla de Ibagué es una fractura geológica de rumbo horizontal que atraviesa la Cordillera Central de los Andes en Colombia, desde el departamento del Tolima hasta el valle del río Magdalena. Esta estructura tiene una longitud de unos 124 kilómetros y representa una importante fuente de amenaza sísmica para la región.

El balance

Durante el Consejo Departamental también se presentó el balance preliminar de afectaciones. La Gobernación reportó 10 viviendas colapsadas en Ortega, Planadas, San Antonio y Natagaima, además de 366 viviendas afectadas.

En materia educativa, se registraron afectaciones en 200 sedes, clasificadas con niveles de riesgo moderado o bajo, por lo que se determinó la suspensión de clases en casi todas las instituciones educativas del departamento, con excepción de cinco sedes que no presentaron afectaciones.

La directora de Cortolima también anunció la disponibilidad de profesionales en geología y otras disciplinas para realizar visitas técnicas en los municipios, con el fin de determinar las condiciones de las zonas que presenten daños o riesgos para las comunidades.

En respuesta a esta propuesta, la Gobernación del Tolima determinó conformar un equipo técnico coordinado por la corporación, con profesionales de diferentes especialidades que adelantarán una evaluación detallada de la infraestructura y de las condiciones del territorio para prevenir nuevas emergencias.

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