Rescatan a ocho montañistas aislados por un derrumbe tras el terremoto en Ibagué

Tolima

Las autoridades rescataron con vida a ocho montañistas que quedaron aislados por un derrumbe provocado por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

El grupo realizaba una caminata en el sector del Cañón del Combeima, en Ibagué, cerca de las inmediaciones del Nevado del Tolima, cuando el movimiento telúrico generó un deslizamiento que bloqueó la ruta de salida.

El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez, confirmó que los excursionistas fueron ubicados hacia el mediodía de este martes en una zona cercana al sector conocido como El Rancho.

“Personal de Parques Nacionales se encontró con estas ocho personas, que permanecían incomunicadas desde ayer por el sismo. Ya están en El Silencio y nuestros voluntarios les están prestando los primeros auxilios. Presentan una deshidratación leve”, informó el mayor Vélez.

Durante la tarde de este martes continuó el traslado del grupo hacia el corregimiento de Juntas, donde recibirá una valoración médica más completa antes de regresar a sus hogares.