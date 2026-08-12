Policía llegó hasta el corregimiento de Cañaveral en Turbaco con brigada de salud

Recorriendo caminos rurales, escuchando a las comunidades y estando presentes donde más se necesita. Así lo vivieron los habitantes del corregimiento de Cañaveral, en el municipio de Turbaco, durante una jornada liderada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental en Cartagena.

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Desde tempranas horas, los uniformados llegaron al sector con una particular compañía: los caballos que hacen parte del patrullaje montado, una capacidad institucional que permite acercar la Policía a las comunidades rurales y fortalecer las labores de prevención, vigilancia y control.

Pero la jornada fue mucho más que un recorrido por los caminos de Cañaveral. También se desarrolló una brigada de salud, llevando atención y bienestar a los habitantes del sector, en una actividad que permitió compartir, conversar y conocer de primera mano algunas de las necesidades de quienes viven en esta zona rural.

Entre el paso de los caballos, las conversaciones con los habitantes y la atención brindada durante la jornada, se fue construyendo algo que va más allá de una acción operativa: confianza.

“La presencia de los Carabineros y de los profesionales que acompañaron esta actividad representa el compromiso de la Policía Nacional de continuar llegando a los territorios con acciones de prevención, protección ambiental y control de los comportamientos contrarios a la convivencia, pero también con iniciativas que permitan estrechar los vínculos con las comunidades.”, sostuvo la subteniente Dhizzy Cedano, Jefe Grupo Carabineros.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo su presencia en las zonas rurales, reafirmando que la seguridad y la convivencia se construyen de la mano con las comunidades.