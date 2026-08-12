En Bolívar cayó hombre por orden de captura del año 2009: lo sindican de homicidio

Dicen que la justicia puede tardar, pero llega. Casi 18 años después de un homicidio ocurrido en Calamar, Bolívar, un procedimiento rutinario de la Policía terminó con la captura de un hombre que era requerido por las autoridades judiciales.

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El operativo se registró en el kilómetro 138 de la ruta 2515, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizaban labores de registro, identificación y solicitud de antecedentes.

En medio del procedimiento fue requerido Fidel Antonio de León Olivo. Los policías consultaron sus antecedentes mediante un dispositivo PDA y encontraron que sobre él figuraba una orden de captura vigente por el delito de homicidio.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el requerimiento judicial fue expedido mediante oficio del 26 de noviembre de 2009 por el Juzgado Promiscuo Municipal Primero de Calamar, Bolívar.

El proceso estaría relacionado con el homicidio de Jorge Rodríguez, ocurrido el 8 de diciembre de 2008 en el municipio de Calamar. Según el reporte policial, la víctima habría sido atacada con un objeto cortopunzante descrito como una banderilla utilizada para toros.

Lo particular del caso es el tiempo transcurrido. Según el reporte entregado por las autoridades, a la orden judicial le faltarían aproximadamente 18 meses para perder vigencia, por lo que el control adelantado en carretera resultó determinante para hacer efectiva la captura.

“Este resultado demuestra la importancia de los controles y de la verificación permanente de antecedentes en nuestras carreteras. No importa cuánto tiempo haya transcurrido: mientras exista un requerimiento vigente, nuestros policías trabajarán para poner a los solicitados ante la justicia”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Tras hacer efectiva la orden de captura, De León Olivo fue dejado a disposición de la autoridad competente, que continuará con el respectivo proceso judicial.

Casi 18 años después de aquel homicidio, un control de carretera terminó poniéndolo nuevamente frente a la justicia.