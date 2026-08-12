Detenido hombre por presunto transporte ilegal de ácido sulfúrico en carreteras de Bolívar

Un operativo de control vial terminó con la captura de una persona y la incautación de 500 litros de ácido sulfúrico que eran transportados por una carretera del departamento de Bolívar, informó la Policía Nacional.

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El procedimiento fue adelantado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, a la altura del kilómetro 133 de la ruta 2515, en el sector de la báscula ubicado entre los municipios de Arroyohondo y Calamar.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados requirieron al conductor para realizar labores de registro y control. Durante la inspección del vehículo encontraron 25 pimpinas con capacidad de 20 litros cada una, que contenían una sustancia líquida.

Los policías realizaron la respectiva Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), cuyo resultado indicó que la sustancia correspondía a ácido sulfúrico. En total fueron hallados aproximadamente 500 litros del producto químico.

Según las autoridades, la persona requerida, oriunda del municipio de Palmar de Varela, Atlántico, no presentó la documentación exigida para el transporte de esta sustancia, por lo que fue capturada por el presunto delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de los controles permanentes en los principales corredores viales del departamento.

“Nuestros uniformados mantienen los controles en las carreteras de Bolívar para detectar el transporte irregular de sustancias que puedan ser utilizadas en actividades ilícitas. Continuaremos fortaleciendo estas acciones para cerrarle el paso a las economías criminales”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

La persona capturada y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de continuar con el proceso judicial y establecer el origen y destino de la sustancia.