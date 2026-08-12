Dumek Turbay celebra decisión sobre el Canal del Dique: “vienen las grandes obras”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reaccionó con satisfacción ante la determinación adoptada por el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para destrabar el megaproyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique y dar paso a su fase constructiva.

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A través de sus redes sociales, el mandatario distrital calificó la medida como un avance decisivo para la gestión ambiental y el desarrollo de la región. “Con decisiones del orden administrativo, el Ministerio de Ambiente, a través de la ANLA, destraba y reactiva las obras del megaproyecto Canal del Dique”, expresó el alcalde.

Turbay enfatizó el impacto que la obra tendrá sobre la infraestructura ecológica local y regional. “Gran noticia que celebramos desde Cartagena, pues su ejecución contribuirá a restaurar los ecosistemas degradados del Canal, del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, y de la Bahía de Cartagena, beneficiando a 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre”, manifestó.

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El proyecto, adjudicado en 2022 y que permanecía en etapa de trámites y mantenimiento preventivo, contempla además un impulso significativo para la economía regional con la generación de más de 5.000 empleos directos y el fortalecimiento de la conectividad fluvial.

“Un anhelo regional que por fin ve la luz, ya que restaura ecosistemas degradados y proyecta una mejora en la conectividad fluvial que trae consigo desarrollo social y económico para toda la región”, agregó el mandatario, quien concluyó su mensaje con un reconocimiento directo al jefe de la cartera ambiental: “Muy bien, ministro Fabio Arjona”.