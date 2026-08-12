Dumek Turbay celebra decisión sobre el Canal del Dique: “vienen las grandes obras”
El alcalde de Cartagena destacó que la determinación ambiental del Gobierno nacional permitirá restaurar la bahía
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, reaccionó con satisfacción ante la determinación adoptada por el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para destrabar el megaproyecto de restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique y dar paso a su fase constructiva.
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A través de sus redes sociales, el mandatario distrital calificó la medida como un avance decisivo para la gestión ambiental y el desarrollo de la región. “Con decisiones del orden administrativo, el Ministerio de Ambiente, a través de la ANLA, destraba y reactiva las obras del megaproyecto Canal del Dique”, expresó el alcalde.
Turbay enfatizó el impacto que la obra tendrá sobre la infraestructura ecológica local y regional. “Gran noticia que celebramos desde Cartagena, pues su ejecución contribuirá a restaurar los ecosistemas degradados del Canal, del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, y de la Bahía de Cartagena, beneficiando a 1,5 millones de habitantes de 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre”, manifestó.
El proyecto, adjudicado en 2022 y que permanecía en etapa de trámites y mantenimiento preventivo, contempla además un impulso significativo para la economía regional con la generación de más de 5.000 empleos directos y el fortalecimiento de la conectividad fluvial.
“Un anhelo regional que por fin ve la luz, ya que restaura ecosistemas degradados y proyecta una mejora en la conectividad fluvial que trae consigo desarrollo social y económico para toda la región”, agregó el mandatario, quien concluyó su mensaje con un reconocimiento directo al jefe de la cartera ambiental: “Muy bien, ministro Fabio Arjona”.