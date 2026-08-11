Estos serían los acuerdos a los que habría llegado ‘Primo Gay’ con el Clan del Golfo en Briceño

Briceño- Antioquia

Caracol Radio expuso la reunión que se había llevado a cabo el pasado 7 de agosto entre el cabecilla alias ‘Primo Gay’, jefe del frente 5, con integrantes del Clan del Golfo , para acordar una tregua o una alianza, siendo esta última la que finalmente se dio.

Este medio de comunicación conoció nuevos detalles de ese inesperado encuentro que generó expectativa entre la misma población, que veía incrédula esa reunión llevada a cabo en medio del consumo de licor en una vereda cercana al Hoyo donde permanecen las disidencias en Briceño. Según las fuentes, era un insospechado encuentro entre los que fueron enemigos durante mucho tiempo y luego sentados en la misma mesa acordando cómo continuaría la lucha de ahora en adelante.

La comunidad espera que con esta nueva alianza la guerra cese y dejen de lanzarse explosivos que finalmente terminaban afectándolos a ellos, además de que terminen los homicidios, las amenazas y los desplazamientos.

Acuerdo entre ilegales

Caracol Radio recibió información de que, entre los acuerdos, Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’, se integrará a las filas del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) recibiendo órdenes de ese grupo. También que sería traslado de zona. Se especula que podría ser alguna en Antioquia, como Ituango, donde iría a combatir al frente 18; la otra es que se iría para Puerto Valdivia. De ser cierto este último lugar, toma fuerza la versión que circula de que alias ‘Primo’ estaría detrás de la muerte de alias ‘Barbas’, asesinado por el Clan del Golfo entre Valdivia y Tarazá pocos días antes del 7 de agosto, fecha de la reunión entre los ilegales.

Las fuentes de la zona también manifestaron que, al parecer, algunas personas continuarían en la lucha armada y seguirían al cabecilla ‘Primo’; aunque no se confirma con certeza quiénes serían, se especula que podrían ser alias ‘Macho Viejo’ y ‘Lobo’, cabecillas de comisión de frente 5 y cercanos a “Primo”.

Existe otra versión en la zona rural de Briceño que surgió tras la famosa reunión, y es que presuntamente alias ‘Primo Gay’ entregó una alta suma de dinero al Clan para sellar el acuerdo. De otro lado, también les habrían permitido a algunos guerrilleros abandonar el grupo y el pueblo, o, de no querer hacerlo, podían continuar en el territorio. Después de todo, el objetivo de conquistar Briceño ya estaba finiquitado.

Recordemos que el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, era uno de los bastiones de la guerrilla que le impedía al clan controlar todo el cañón del río Cauca desde el Bajo Cauca hasta el Occidente de Antioquia. Recordemos que el frente 5 estaba ocupando territorio en Toledo, San Andrés de Cuerquia y Briceño. Ahora ese corredor queda despejado para el (EGC).

Antecedentes

Recordemos que hace un par de meses el Clan del Golfo había hecho pública una intimidación contra la hermana menor del exjefe del frente 5 de las disidencias. En un panfleto, los hoy aliados del exguerrillero advertía sobre la ubicación y las presuntas actividades de reclutamientos que, supuestamente venía adelantando la joven en las redes sociales. En Briceño, algunas personas se preguntan si la alianza también tendría relación con bajarle presión a esta situación que en su momento ofendió a “Primo”.

Reacciones a la reunión

En las últimas horas, el frente 36 de las disidencias lideradas por alias ‘Chejo’ hizo público un comunicado en el que de manera sorpresiva niega que alias ‘Primo Gay’ haya tenido alguna relación con el frente 36, y asegura que todas las decisiones y acciones tomadas por el ahora exjefe del frente 5 fueron a título personal y no coordinadas con la llamada organización.

“Hemos sido testigos de que sus decisiones y alianzas han derivado en acercamientos peligrosos como los realizados con el grupo paramilitar del Clan del Golfo, acciones que no representan ni representarán jamás los valores ni el accionar de esta organización. ‘Primo Gay’ nunca ha sido comandante de la dirección de NUESTRO FRENTE 36, y todas las acciones que ha emprendido al margen de nuestra voz colectiva han sido por cuenta propia, sin nuestro consentimiento ni respaldo”, dice uno de los párrafos del panfleto.

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