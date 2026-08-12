Entregan obras para evitar afectaciones por inestabilidad del terreno en Cristal Bajo en Bucaramanga

Habitantes del barrio Cristal Bajo, al sur de Bucaramanga, recibieron nuevas obras de mitigación construidas para estabilizar el terreno y reducir el riesgo en las viviendas del sector, especialmente durante las temporadas de lluvia.

La intervención incluyó la construcción de gaviones, estructuras que ayudan a contener y dar mayor estabilidad al terreno. Según explicó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, las obras buscan disminuir la preocupación de las familias que viven cerca de esta zona cuando se presentan fuertes lluvias.

“Le entregamos unos gaviones, unas obras de mitigación que van a permitir que este terreno no tan solo se estabilice, sino también que se le entregue una mayor fortaleza a cada una de las viviendas”, señaló Portilla.

Además de las obras sobre el terreno, fueron instaladas rejas para evitar que habitantes, especialmente niños, ingresen a uno de los sectores intervenidos.

El alcalde aseguró que esta medida hace parte de las acciones de seguridad contempladas dentro de la obra.

La intervención ya fue entregada a la comunidad de Cristal Bajo. Por ahora no se informó el valor de las obras, el número de viviendas beneficiadas ni la extensión del terreno intervenido.